В Казахстане осудили мужа и жену, собиравших деньги на лечение ребенка

Семейную пару приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Суд Астаны приговорил к семи годам лишения свободы мужа и жену, собравших 2,2 млрд тенге (около $4,3 млн) для лечения своего больного ребенка и истративших значительную часть суммы на квартиры, земельные участки, азартные игры, брендовые вещи, автомобили и другие личные нужды. На лечение ребенка было потрачено лишь около $13 тыс.

"Приговором суда супруги Т. признаны виновными по статье. 218 часть 2 пункт 2 и статье 190 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса и осуждены путем частичного сложения наказаний к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - привели приговор в Telegram-канале суда Астаны. Статьи предусматривают наказание за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег, полученных преступным путем.

Отмечается, что осужденной женщине предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на два года, так как она имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В суде Астаны рассказали, что в период с 2020 по 2024 год муж и жена организовали систематический сбор денежных средств на лечение своего сына, страдающего тяжелыми заболеваниями, выявленными после его рождения в 2019 году. Для сбора средств они использовали таргетированную рекламу в социальных сетях.

В результате на счета семейной пары и матери осужденной поступили денежные средства в общей сумме около 2,2 млрд тенге. При этом, как указали в суде, непосредственно на лечение своего ребенка родители потратили лишь 6,4 млн тенге (около $13 тыс.). Значительная часть собранных денег была потрачена на квартиры, земельные участки, несколько дорогих автомобилей, брендовые товары, азартные игры, оплату рекламы в соцсетях и долги.