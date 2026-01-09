В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Там действует действует воздушная тревога

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей. В подконтрольной украинским властям части региона действует воздушная тревога.

Позднее стало известно о новых взрывах в контролируемых украинскими властями районах области.

В новость внесены изменения (13:55 мск) - добавлена информация о новых взрывах.