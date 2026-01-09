Шторм "Горетти" оставил десятки тысяч жителей Британии без света

Сильные ветры и выпадение снега привели к перебоям в движении транспорта

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Обрушившийся на Великобританию шторм "Горетти" оставил без электричества десятки тысяч человек, привел к закрытию дорог, перебоям в работе аэропортов, отмене авиационных и железнодорожных рейсов.

По данным оператора единой энергосистемы королевства - компании National Grid, без света в Англии и Уэльсе находятся 64 тыс. домохозяйств. Большинство из них расположены на юго-западе Англии - 47 593.

В Шотландии около 250 школ, как и днем ранее, не открыли двери. Закрытыми в пятницу будут десятки учебных заведений в центральной Англии и Уэльсе.

Сильные ветры и выпадение снега привели к перебоям в движении транспорта. Из-за ДТП огромная пробка образовалась на трассе М1 между городами Ноттингем и Шеффилд. Лондонский аэропорт Хитроу объявил об отмене более 50 рейсов, преимущественно ближнемагистральных. Аэропорт Бирмингема, прекращавший 8 января работу из-за обильного выпадения снега, сейчас принимает и отправляет рейсы.

Власти графства Западный Мидлендс сообщили, что некоторые части Англии столкнулись с "самым худшим снегопадом за десятилетие". В части регионов синоптики обещают, что к концу дня высота снежных заносов достигнет 30 см. Региональные железные дороги предупредили о возможных перебоях и призвали население по возможности воздержаться от поездок.

На этом фоне Метеорологическая служба Соединенного Королевства объявила желтый уровень опасности на большей части Великобритании, предупреждая о снегопадах и обледенении на севере, западе и в центральной части королевства, а также о сильных дождях на юго-востоке и юго-западе.