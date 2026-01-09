В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Также поврежден автомобиль

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В результате атаки у машины разбито лобовое стекло и поврежден кузов.