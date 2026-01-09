В Омской области у автобуса во время движения сошли задние колеса

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 9 января. /ТАСС/. Задние колеса рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Омск - село Черниговка, сошли во время движения транспорта. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области, начата проверка по факту инцидента.

"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о том, что во время движения рейсового пассажирского автобуса № 318, следовавшего по маршруту Омск - село Черниговка, произошел сход задних колес. Вследствие аварии никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки будут изучены обстоятельства происшествия, включая организацию предрейсового осмотра автобуса и контроль за техническим состоянием транспорта. По результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).