В Нальчике столкнулись три машины

Двух человек доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 9 января. /ТАСС/. Маршрутка, скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Двух человек доставили в больницу, сообщили в региональном ГАИ.

"По предварительным данным, на пересечении улиц Кирова и Кешокова в Нальчике, произошло столкновение трех транспортных средств: Jeep, "Газели", следовавшей по маршруту №3, и автомобиля скорой медпомощи, ехавшего в медучреждение с ребенком и его матерью", - сказали в ведомстве.

В результате происшествия пациенты скорой помощи - 45-летняя местная жительница и ее 4-летний сын - доставлены в больницу для осмотра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водители трех транспортных средств и пассажиры маршрутного такси не пострадали.

Причины аварии уточняются, добавили в ГАИ.