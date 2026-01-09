Во Франции реакторы АЭС "Фламанвиль" остановили из-за шторма

"Горетти" принес обильные осадки и сильные порывы ветра в западные и северные регионы страны

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Руководство атомной электростанции (АЭС) "Фламанвиль" на севере Франции экстренно остановило выработку энергии на двух реакторах из-за шторма "Горетти", который принес обильные осадки и сильные порывы ветра в западные и северные регионы страны. Об этом сообщает государственная энергокомпания EDF, которая отвечает за эксплуатацию АЭС.

В своем коммюнике компания уточнила, что еще в четверг снизила мощность реакторов, предвидя возможные последствия шторма, который по состоянию на утро пятницы оставил без света около 380 тыс. домохозяйств. Однако из-за сбоев в высоковольтной сети реактор номер 1 перешел в автономный режим и был отключен от сети. После этого турбина недавно введенного в эксплуатацию реактора номер 3 (EPR) перешла в безопасный режим из-за проблем в электрической сети, соединяющей его со вторым реактором. На данный момент ни EDF, ни RTE - оператор высоковольтной сети, не уточняют характер и масштабы повреждений.

Газета Les Echos отмечает, что отключение третьего реактора произошло в процессе его испытания на полной мощности, которое началось в последние недели. Данный реактор был построен с 12-летним опозданием, а стоимость его создания выросла с изначальных €3 млрд до более чем €19,1 млрд. После подключения к сети в декабре 2024 года его работа уже неоднократно прерывалась из-за неисправностей. На полную мощность он вышел впервые только 14 декабря 2025 года.

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. Она включает два водо-водяных реактора мощностью 1,3 тыс. МВт каждый и третий реактор нового поколения (EPR) с заявленной мощностью в 1,6 тыс. МВт. Перезапуск первого реактора может состояться, по разным данным, с вечера 9 января до 11 января включительно, тогда как третий реактор может возобновить выработку энергии "в полночь воскресенья" или уже в понедельник, 12 января. Второй реактор на момент прохождения шторма уже был остановлен для проведения плановых профилактических работ.