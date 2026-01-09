ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На западе Ирана шесть человек погибли при беспорядках

Гостелерадиокомпания исламской республики заявила, что "террористы-боевики нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности"
Редакция сайта ТАСС
13:32

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Шесть человек стали жертвами беспорядков в городе Хамадан на западе Ирана 8 января. Об этом сообщила гостелерадиокомпания исламской республики.

Как говорится в сообщении телеканала, "террористы-боевики нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности".

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях. 

