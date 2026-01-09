В Киеве две ТЭЦ не работают после взрывов

Как сообщило украинское издание "Новости.LIVE", на их восстановление уйдет один-два дня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две ТЭЦ в Киеве не работают, на их восстановление уйдет один-два дня. Об этом сообщило украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в киевских властях.

Ремонт столичной ТЭЦ-5 продлится двое суток, а ТЭЦ-6 - одни сутки, отмечают источники. Управляющие компании получили поручение слить воду систем зданий, которые получают ресурсы от ТЭЦ-5/6. ТЭЦ-4 уже начинает циркуляцию теплоносителя.

Объекты водоснабжения города уже восстановлены, там проводятся работы по увеличению давления в системе.

Воздушная тревога действовала 9 января на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Как уточнила премьер Украины Юлия Свириденко, более 500 тыс. потребителей в Киеве остались без электроснабжения после серии взрывов в городе.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. В свою очередь Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры столицы оказались обесточены.