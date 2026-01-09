Разведка Ирана призвала граждан сообщать о преступлениях бунтовщиков

Для этого предлагают использовать информационные центры

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Министерство разведки Ирана попросило граждан республики сообщать о всех преступлениях, совершенных участниками массовых беспорядков 8 января.

"Просим всех граждан сообщать через информационные центры о диверсиях и действиях террористов - наймитов США и сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), которые прошлой ночью совершили многочисленные акты стрельбы с целью убийства", - приводит заявление министерства гостелерадиокомпания Ирана.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.