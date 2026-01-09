В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью

Девочку поместили в медицинское учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области из-за травмирования двухлетней девочки, которую лягнула в лицо лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне двухлетняя девочка находилась вместе со своей матерью на территории частного домовладения в деревне Муховицы Ломоносовского района. Она подбежала к лошади, которая лягнула ее и попала по лицу. В настоящее время девочка помещена в медицинское учреждение, угрозы жизни и здоровью нет.