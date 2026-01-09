В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявляли угрозу удара БПЛА

Работали системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 9 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Воронежа, Нововоронежа и Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Воронеж и Нововоронеж, <...> Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорилось в сообщении.

Позже Гусев сообщил об отмене угрозы.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

В новость внесены изменения (18:06 мск) - добавлена информация об отмене угрозы непосредственного удара БПЛА.