В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявляли угрозу удара БПЛА
14:17
обновлено 15:07
ВОРОНЕЖ, 9 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Воронежа, Нововоронежа и Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Воронеж и Нововоронеж, <...> Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорилось в сообщении.
Позже Гусев сообщил об отмене угрозы.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
