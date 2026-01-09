Эксперт Корольчук допустил подачу света на несколько часов в Киеве и области

Происходить это будет раз в два-три дня, считает аналитик Института стратегических исследований

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ситуация в энергетике на Украине такова, что на фоне усиленного использования электроприборов гражданами и скорого выхода промышленных предприятий с каникул свет будут давать в Киеве и области раз в два-три дня на несколько часов. Такую оценку озвучил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Корольчук считает, что в Киев и область скоро вернутся жесткие отключения света.

"В лучшем случае мы выйдем на режим 12/12, то есть, электроэнергии не будет по полдня. Но, если будут новые удары, ситуация может значительно ухудшиться, вплоть до того, что свет будут давать на несколько часов раз в два-три дня", - говорит эксперт.

Ранее в Киеве произошла серия взрывов, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. В свою очередь Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры столицы оказались обесточены. Синоптики прогнозируют морозы до минус 23-25 градусов в различных регионах страны.

Многие киевляне, у которых с утра в пятницу пропало отопление, пытаются греться электрическими обогревателями. В столице экстренные отключения света ввели сначала на левом берегу, а уже после - по всему городу. Это говорит о том, система не тянет из-за перегруза, частично спровоцированного и массовым включением каминов и кондиционеров на обогрев. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко обратил внимание на то, что массовое использование электроприборов для отопления станет катастрофой для подстанций 110 Кв, они станут попросту "вылетать".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, что стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. В министерстве отметили, что цели удара были достигнуты.