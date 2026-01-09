В Иране из-за нападения участников беспорядков погибли несколько полицейских

По информации агентства Tasnim, протестующие открыли огонь по правоохранителям из автомата Калашникова

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Участники беспорядков убили нескольких сотрудников полиции в ходе ночных протестов в иранской столице Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, протестующие открыли огонь по правоохранителям из автомата Калашникова.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица исламской республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.