24 heures: в Швейцарии взяли под стражу хозяина бара, в котором погибли люди

Это сделали из-за риска побега, передает газета со ссылкой на источники

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Владелец бара швейцарского курорта Кран-Монтана, в котором в ночь на 1 января при пожаре погибли 40 человек, был заключен под стражу из-за риска побега. Об этом сообщила швейцарская газета 24 heures со ссылкой на источники.

По их информации, Жак Моретти и его жена Джессика были опрошены полицией 9 января в Сионе. После длительного допроса мужчину заключили под стражу. Отмечается, что до сих пор полиция кантона Вале отказывалась это делать, ссылаясь на невыполнение критериев, необходимых для предварительного заключения.

Ранее во франкоязычных СМИ стала появляться информация, согласно которой Моретти был прежде осужден во Франции и ему запрещено вести бизнес на территории республики.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. Погибли 40 человек, пострадали 116. Все жертвы были опознаны, россиян среди них нет. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.