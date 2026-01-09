В Иране из-за действий погромщиков погиб ребенок

Это произошло в городе Керманшах на западе страны

Редакция сайта ТАСС

Кадры обстановки в Иране © ТАСС/ Ruptly/ Islamic Republic of Iran Broadcasting

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка погибла в результате агрессивных действий вооруженных бунтовщиков в городе Керманшах на западе Ирана. Об этом ее отец сообщил журналистам в эфире иранской гостелерадиокомпании.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались акции протестов торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий бунтовщиков погибли не менее семи мирных граждан и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали бунтовщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.