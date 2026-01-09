В Иране 11 человек погибли из-за беспорядков

Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин заявил, что США руководят акциями

© Social Media via REUTERS

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. 11 человек, как предполагается, погибли в ходе беспорядков в Иране. Об этом сообщил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин.

"11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением - это не та цифра, на основании которой [президент США Дональд] Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками", - приводит его слова агентство Tasnim.