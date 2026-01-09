В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус пострадали четыре человека

Бойцы "Орлана" вывезли и доставили их в Волоконовскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали автобус в Волоконовском округе Белгородской области, две женщины и двое мужчин получили осколочные ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Как там уточнили, атака БПЛА на автобус предприятия произошла в районе хутора Григорьевка. Бойцы "Орлана" доставили раненных в Волоконовскую ЦРБ. Для продолжения лечения их перевели в Валуйскую ЦРБ.

В поселке Алексеевка Волоконовского округа из-за удара беспилотника в частном доме перебита газовая труба, выбиты окна и посечены ворота. Также поврежден легковой автомобиль.

В Белгороде из-за детонации дрона осколками посечена машина. В городе Шебекино при атаке вооруженных сил Украины пробита крыша хозпостройки, уничтожена грузовая машина, также на парковке предприятия поврежден автомобиль. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна и посечен забор. В селе Белянка вследствие детонации дрона повреждены заборы двух частных домов и два автомобиля", - сообщили в оперштабе.

В городе Грайворон из-за атаки FPV-дрона повреждена машина, а также выбиты окна и пробиты кровли в двух частных домах. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника повреждена одна квартира в многоквартирном доме. "В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона посечена крыша многоквартирного дома. В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка FPV-дрон атаковал социальный объект - повреждена кровля", - добавили в региональном оперштабе.