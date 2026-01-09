В Киеве объявляли воздушную тревогу

В красной зоне также находятся Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская и Харьковская области

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в столице Украины, сирены звучали в городе 16 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха также отменили в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

В настоящий момент в красной зоне остаются Днепропетровская, Сумская и Харьковская области.

В новость внесены изменения (20:46 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.