В Тбилиси возник пожар в торговом центре
Редакция сайта ТАСС
17:52
ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Кидобани" в центральном районе Тбилиси. Об этом сообщил телеканал "Имеди".
Как сообщает телеканал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, с возгоранием борются пожарные бригады. На данный момент неизвестно, на какой площади возник пожар и что стало его причиной. Как сообщается, возгорание произошло в одном из магазинов ТЦ.
О возможных пострадавших не сообщается.