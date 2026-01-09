В Тбилиси возник пожар в торговом центре

Информации о пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре "Кидобани" в центральном районе Тбилиси. Об этом сообщил телеканал "Имеди".

Как сообщает телеканал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, с возгоранием борются пожарные бригады. На данный момент неизвестно, на какой площади возник пожар и что стало его причиной. Как сообщается, возгорание произошло в одном из магазинов ТЦ.

О возможных пострадавших не сообщается.