В Нововоронеже объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев призвал зайти в помещение и отойти от окон
Редакция сайта ТАСС
23:11

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Нововоронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - говорится в сообщении. 

