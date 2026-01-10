У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6
Редакция сайта ТАСС
00:09
СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Республики Вануату - островного государства, расположенного в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 98 км к западу от города Сола, где проживают около 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.