У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Республики Вануату - островного государства, расположенного в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 98 км к западу от города Сола, где проживают около 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.