В Приморье произошло ДТП с участием шести автомобилей

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Авария с участием шести автомобилей произошла в Надеждинском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"Сегодня, 10 января, в 11:30 (04:30 мск - прим. ТАСС) в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием шести автомобилей на 13-м км автодороги п. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл по направлению в город Владивосток. Пострадавших нет, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий произошел занос нескольких автомобилей".

Водители последующих автомобилей не смогли своевременно отреагировать на внезапно возникшее препятствие, и в результате случилась цепная реакция столкновений, отметили в МВД.

Ограничений движения транспорта на этом участке автодороги не вводили. Проезд осуществляется по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.