В деле миллиардера Цимбаева появился второй эпизод о заказных убийствах

О каком именно эпизоде идет речь не уточняется

МОСКВА, 10 января./ТАСС/. Второй эпизод по уголовному делу о заказном убийстве появился в уголовном деле миллиардера Валерия Цимбаева. Это отмечается в судебном постановлении, с которым ознакомился ТАСС.

"Цимбаев В. М. обвиняется по двум эпизодам настоящего уголовного дела", - говорится в постановлении.

В декабре Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей. О каком именно эпизоде идет речь не уточняется.

Ранее Цимбаев заявлял, что никогда не был знаком ни с другим обвиняемым по делу - Олегом Рамазановым, ни с потерпевшим экс-советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. Этот и другие эпизоды заказных убийств обвиняемый Рамазанов также не признает.

По версии следствия, исполнителями заказных убийств являлись члены банды и экс-сотрудники СОБР "Рысь".