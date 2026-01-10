На нефтебазе под Волгоградом из-за атаки БПЛА произошло возгорание

Предварительно, пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Волгоградской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", - рассказал губернатор.

По его словам, пожарные и сотрудники оперативных служб работают на месте инцидента. Приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе №2 на случай эвакуации жителей близлежащих домов.