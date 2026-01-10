В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА и воздушную опасность

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников и воздушную опасность отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Отбой "Красного уровня - угроза атаки БПЛА". Сохраняется "Желтый уровень - воздушная опасность" на всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Следом глава региона сообщил об отмене воздушной опасности. "Отбой желтого уровня", - написал он.