В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Возможно замедление работы мобильного интернета и связи

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.

Возможно замедление работы мобильного интернета и связи, отметил Меняйло.