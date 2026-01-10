Житель Красноармейска: полицейские Украины собирали ценности погибших из-за ВСУ

Спасенный из города житель Сергей Гуранич сообщил, что этим занимались представители спецподразделения украинской полиции "Белый ангел"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Представители спецподразделения украинской полиции "Белый ангел" собирали драгоценности и телефоны на месте гибели мирных жителей в девятиэтажке, атакованной ВСУ в Красноармейске. Об этом рассказал ТАСС спасенный из города Сергей Гуранич.

8 января ТАСС сообщил, что в Красноармейске из-за удара ВСУ по многоквартирному дому по наводке украинского "волонтера" Дениса Христова с позывным Голландец обрушились два подъезда многоквартирного дома, погибли девять человек.

"Через две недели после гибели людей, 28 числа, застают, я не знаю их позывных, но тоже "Белый ангел". Они лазят по четвертому дому, собирают драгоценности. И им говорят, мол, ребята, мы еще тут живем вообще-то. Они развернулись и ушли. Один из них в этот момент запихивал чей-то телефон в карман", - сказал мужчина.

Он пояснил, что мародеры ходили по квартирам в уцелевшей части дома, а также искали материальные ценности на месте гибели людей.

На следующий день после визита "Белых ангелов", как отметил Гуранич, в этот дом прилетела еще одна ракета ВСУ, два человека получили ранения.