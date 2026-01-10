В России за коррупцию в 2025 году осудили более 11 тыс. человек

В том числе более 7,7 тыс. - за получение и дачу взяток

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховного суда РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек были осуждены в России в 2025 году за коррупционные преступления, в том числе более 7,7 тыс. - за получение и дачу взяток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

За первые 11 месяцев прошлого года суды рассмотрели 10,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, вынеся приговоры в отношении 11,3 тыс. лиц, отметили в Верховном суде. Две трети из них составили уголовные дела о получении и даче взяток. За получение взяток осуждены 1 868 человек, за дачу взятки - 3 443, за посредничество во взятках - 573 человека. Кроме того, 1 846 человек были осуждены за получение или дачу мелких взяток - в размере до 10 тыс. рублей.

Из числа осужденных по делам о коррупции в январе-ноябре 2025 года реальное лишение свободы было назначено 2,4 тыс. лиц (21% подсудимых по делам о коррупции), в том числе более половине осужденных за получение взяток (988 человек) и почти каждому седьмому осужденному за дачу взятки. Более половины взяткодателей и 80% попавшихся на мелких взятках были осуждены к штрафам, в том числе кратным сумме взятки.

Ранее сообщалось, что в 2017 году за коррупционные преступления в России были осуждены 9,9 тыс. лиц, в 2020 году - 7,5 тыс., в 2021 году - 9,6 тыс.

Состав осужденных

Согласно данным статистики, за 11 месяцев прошлого года за получение взяток были осуждены 548 государственных и муниципальных служащих, 421 служащий различных организаций, 183 сотрудника ГИБДД и 174 других сотрудников полиции, 136 руководителей организаций, 64 сотрудника ФСИН, 16 лиц, занимавших госдолжности РФ и субъектов РФ, 15 следователей, 15 налоговиков, 14 сотрудников таможни, 12 работников службы приставов, 7 работников прокуратуры и один судья.

За дачу взяток были осуждены 380 руководителей организаций, 358 предпринимателей и 3 адвокатов (еще 13 адвокатов были осуждены за посредничество во взятках). Кроме того, за дачу взяток были осуждены 2 380 граждан. Согласно данным статистики, больше всего приговоров за дачу взятки - 263 - вынесено за попытки дать взятку в сфере образования.

Возглавивший в сентябре прошлого года Верховный суд России Игорь Краснов заявил о необходимости жесткой реакции на злоупотребления в судебной системе и пообещал, что реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной.