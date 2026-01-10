ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Беспилотники ВСУ атаковали жилой квартал Бердянска

Никто из местных жителей не пострадал
Редакция сайта ТАСС
07:18
© Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Украинские дроны ночью атаковали Бердянск. Повреждены многоквартирные и частный дома, а также здание школы, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Прошедшей ночью атаке дронов противника подвергся город Бердянск. В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет. 

РоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область