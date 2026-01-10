Беспилотники ВСУ атаковали жилой квартал Бердянска

Никто из местных жителей не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Украинские дроны ночью атаковали Бердянск. Повреждены многоквартирные и частный дома, а также здание школы, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Прошедшей ночью атаке дронов противника подвергся город Бердянск. В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет.