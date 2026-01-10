ВСУ атаковали Запорожскую область не менее 10 раз за сутки

От осколков БПЛА пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки не менее 10 раз атаковали населенные пункты Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано не менее десяти атак ВСУ по населенным пунктам Запорожской области", - написал он.

В частности, в Васильевском муниципальном округе от осколков БПЛА пострадал мужчина 1987 года рождения. Кроме того, под артиллерийский удар попал город Каменка-Днепровская. Поврежден газопровод и частный дом.