В Находке семья с пятью детьми осталась без жилья из-за пожара

Прокуратура Приморского края взяла на контроль доследственную проверку

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в городе Находка в Приморском крае оставил без жилья семью с пятью детьми. Прокуратура Приморья контролирует обеспечение прав пострадавших, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Утром 10 января произошло возгорание жилого дома на 2-й Пионерской улице в Находке, в результате без крова осталась семья: четверо взрослых и пятеро детей. Прокуратура поставила на контроль вопросы соблюдения жилищных прав граждан и получения ими соответствующих выплат как оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что прокуратура Приморского края взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара.