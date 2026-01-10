В Днепропетровской области 100 тыс. семей остались без света
08:31
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Без света в Днепропетровской области остались 100 тыс. семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".
В частности, без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога.
Ночью в области объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о серии взрывов в городе Днепропетровске. В городе пропал свет.