ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 50 БПЛА

По региону выпустили 18 боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Населенные пункты Белгородской области за минувшие сутки подверглись атаке 47 БПЛА, по региону выпустили 18 боеприпасов. В результате этого ранения получили пять человек, сообщает оперштаб Белгородской области.

"В Краснояружском округе по поселку Красная Яруга, селам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Староселье выпущено 18 боеприпасов, совершены атаки 11 беспилотников. В Шебекинском округе села атакованы 15 беспилотниками. В Белгородском округе совершены атаки 6 беспилотников", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, ВСУ атаковали 12 беспилотниками Валуйский, Волоконский, Грайворонский округа, в результате чего ранения получили 5 человек. По одному беспилотнику сбито ПВО над Ивнянским и Красногвардейским округами, также один БПЛА атаковал Белгород, коммерческий объект и автомобили получили повреждения.