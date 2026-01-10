Во Владивостоке из-за снегопада фиксируют отключения электроэнергии

В Приморском крае часть адресов села Монастырище Черниговского района также временно ограничена от услуги электроснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксированы на по меньшей мере 10 улицах Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Оборонэнерго" Приморского края.

"Жители домов по улицам Коммунаров, Минеров, Бархатная, Катерная, Архангельская, Североморская, Сочинская, Можайская, Щитовая, Десантная временно ограничены от услуги электроснабжения", - говорится в сообщении.

Работают бригады. На одной из трансформаторных подстанций чистят снег.

Кроме того, отмечается, что в Приморском крае часть адресов села Монастырище Черниговского района временно ограничена от услуги электроснабжения - причина выясняется.

Отключения наблюдаются на фоне сильнейшего снегопада. По данным Примгидромета, снег идет на значительной части Приморья. Он сопровождается сильным ветром, порывы местами усиливаются до 27 м/с. На дорогах Владивостока снежные накаты, снежный покров достигает 12 см, передвижение по городу затруднено.