В Вологодской области более 650 жителей остаются без света

Аварии устраняют две бригады энергетиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Свыше 650 жителей 21 населенного пункта Вологодской области остаются без электроснабжения, прерванного в непогоду. На устранение аварий привлечены две бригады энергетиков, сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

"Инциденты, зафиксированные днем и вечером 9 января, устранены. В ночное время выявлены новые отключения <…>. Электроснабжение отсутствует у 657 жителей в 21 населенном пункте в Белозерском, Вожегодском, Череповецком, Вашкинском, Нюксенинском округах", - сообщила Мазанова в докладе, который привел в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов.

Как сообщал глава региона накануне, на 23:00 мск 9 января электроснабжение отсутствовало у 1,6 тыс. жителей 51 населенного пункта из-за метели и шквалистого ветра.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, с вечера 9 января, а также 10 и 11 января под влиянием южного циклона в Вологодской области ожидается продолжительный, сильный снег, метель, на дорогах - гололедица, снежный накат и снежные заносы, ветер усилится до 15-17 м/с.