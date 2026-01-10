На Кубани уровень реки Пшиш достиг неблагоприятных отметок

В регионе действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. В Белореченском районе Кубани уровень воды в реке Пшиш достиг неблагоприятных отметок, сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что утром 10 января уровень воды продолжал повышаться, и за ситуацией ведется наблюдение.

В остальных реках региона гидрологическая обстановка нормализуется.

Также в оперштабе напомнили, что в Краснодарском крае с 10 по 12 января действует штормовое предупреждение: ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и порывами ветра до 20-25 м/с. На малых реках бассейна Кубани в юго-восточных районах края (Апшеронский, Белореченский, Мостовский), а также в юго-западной части региона и на реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.