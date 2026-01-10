Под Красноярском в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

Среди получивших травмы двое несовершеннолетних

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. В Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Пострадали 11 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

"В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров. По предварительной информации, 5 пассажиров госпитализированы, двое из них несовершеннолетние (11 и 16 лет), 6 пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, состояние госпитализированных удовлетворительное и средней тяжести, тяжелых нет. В прокуратуре ТАСС уточнили, что из серьезных травм - перелом челюсти у взрослого. Причина аварии - несоблюдение дистанции на дороге. Водитель микроавтобуса - ужурского перевозчика - был трезв на момент ДТП.

Авария произошла утром 10 января на 112-м км автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое в Ужурском муниципальном округе. На место отправлены оперативные службы. Движение по автодороге не перекрыто. В районе аварии работают 14 человек и 6 единиц техники.