ВСУ ударили по автосервису в Макеевке

Как сообщили в следственном управлении СК России по ДНР, из-за атаки на территории сервиса произошел пожар, для ликвидации которого привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Украинские беспилотники ночью атаковали автосервис в Красногвардейском районе Макеевки в ДНР. Как сообщил корреспондент ТАСС, уничтожено несколько частных автомобилей, повреждено административное здание.

По данным корреспондента, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

