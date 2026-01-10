Бунтовщики в Иране повредили 50 пожарных машин

По словам главы пожарной службы провинции Тегеран, протестующие не только поджигали машины, но и мешали пожарным выполнять свои обязанности

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Не менее 50 единиц пожарной техники были повреждены в результате действий участников беспорядков в иранской столице и других городах страны. Об этом заявил глава пожарной службы провинции Тегеран Кодратолла Мохаммади.

"В ночь на четверг бунтовщики повредили 43 единицы тяжелой техники, 8 из них были выведены из строя из-за повреждений, а ко второй ночи количество поврежденных машин достигло 50", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

По словам Мохаммади, протестующие не только поджигали машины, но и мешали пожарным выполнять свои обязанности. "Во время одной из операций наши сотрудники направлялись к горевшему жилому дому, но мятежники подожгли машины и не дали им добраться до места происшествия", - рассказал он.

Глава пожарной службы также сообщил, что поджоги и нападения на объекты спасательных служб зафиксированы в нескольких городах: "В Мешхеде подожгли одну станцию с оборудованием, в Исфахане пострадали 15 машин, в Ахвазе - 5 машин, а в Ширазе подожгли пожарную станцию. В городе Изэ также подожгли здание Красного Полумесяца".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.