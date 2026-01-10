В Поморье завели дело из-за недостаточного теплоснабжения двух сел

Речь идет о населенных пунктах Таежный и Ясный Пинежского района

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту недостаточного теплоснабжения жилых домов в поселках Таежный и Ясный Пинежского района Архангельской области. В результате принятых мер температура в жилых домах повышена, сообщает следственное управление СК РФ по области.

"В социальных медиа сообщается, что в поселках Таежный и Ясный Пинежского района практически отсутствует центральное отопление. Жильцы домов несколько дней жаловались на недостатки в работе системы теплоснабжения, однако надлежащей реакции ответственных лиц не последовало. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району регионального следственного управления СК. "В результате принятых мер температура в жилых помещениях повышена. Ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки", - сообщили в следственном управлении.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, было установлено, что ресурсоснабжающей организацией ООО "Альянстеплоэнерго" в нарушение требований жилищного законодательства вследствие аварии не обеспечен надлежащий режим работы котельной в поселке Ясный, в результате чего допущено снижение температуры теплоносителя с начала 2026 года в коммунальных системах поселков Ясный и Таежный в условиях низких температур. В некоторых помещениях температура опускалась до плюс 12 градусов. В поселках проживают около 1 тыс. человек.

В пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа уточнили ТАСС, что в настоящее время котельная в Ясном работает, температура в домах повышается, сейчас в среднем плюс 18 градусов. Ситуация постоянно находится на контроле.

По данным Севгидромета, в Пинежском округе - минус 15 градусов, в отдельные дни новогодних каникул температура опускалась до 30 градусов мороза.