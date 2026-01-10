В Кузбассе более 100 полицейских и волонтеров ищут пропавшего подростка

Созданы 30 поисковых групп, которые продолжают обследовать местность, опрашивают возможных очевидцев

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Пропавшего 17-летнего подростка из города Прокопьевска Кемеровской области ищут более 100 полицейских и волонтеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"9 января в 11:30 (07:30 мск) в дежурную часть отдела полиции "Центральный" ОМВД России по Прокопьевску обратилась местная жительница, которая сообщила, что 8 января около 22:00 (18:00 мск) ее 17-летний сын вышел от знакомых и пропал", - говорится в сообщении.

На поиски выдвинулись 66 сотрудников полиции и 35 волонтеров. Созданы 30 поисковых групп, которые продолжают обследовать местность, опрашивают возможных очевидцев. Участники поисков проверяют места возможного появления подростка в городе.