В Киеве и Киевской области частично отменили экстренные отключения света

Отключения пока сохраняются в Бориспольском и Броварском районах области, а также Голосеевском и Печерском районах Киева

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии, введенные ранее в Киеве и Киевской области, частично отменены, сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".

Отключения пока сохраняются в Бориспольском и Броварском районах области, а также Голосеевском и Печерском районах Киева.

Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в городе не первый день. Сегодня также сообщалось о том, что в Киеве остановлена работа систем водо- и теплоснабжения.