Над шести районами Ростовской области сбили украинские БПЛА

В результате атаки два хутора остались без электричества

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией шести районов Ростовской области. В результате атаки два хутора остались без электричества, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он сообщил, что днем ПВО подавила беспилотники в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. В Каменском районе, по его словам, из-за повреждения линий электропередачи остались обесточены хутора Светлый и Волченский.

Губернатор отметил, что никто из людей не пострадал. Также он сообщил, что в хуторе Белгородцев Каменского района и в поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов были выбиты стекла, а в поселке осколками повреждены два легковых автомобиля.