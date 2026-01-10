Актера фильмов "Один дома" оштрафовали за склонение к проституции

Дэниел Стерн пытался нанять проститутку

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Полиция оштрафовала американского актера Дэниела Стерна, известного по роли грабителя в двух фильмах "Один дома", за попытку нанять проститутку. Об этом в cубботу сообщил портал TMZ.

"Правоохранительные органы округа Вентура сообщают, что Дэниела привлекли к ответственности за склонение к проституции 10 декабря 2025 года", - сообщает портал, уточняя, что представители актера пока не ответили на запрос издания.