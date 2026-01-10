В Праге снегопад стал причиной транспортных проблем

В городе наблюдаются сбои в графике движения автобусов и троллейбусов

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Сбои в графике движения городского общественного транспорта и поездов из-за обильного снегопада наблюдаются в Праге. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Из-за сугробов на участке железной дороги на перегоне у вокзала Прага-Вишеград поезда в субботу утром двигались с получасовыми опозданиями, а некоторые из них были отменены.

В столице наблюдаются сбои в графике движения автобусов и троллейбусов. Отменены, согласно порталу, остановки на двух автобусных маршрутах в местах, где существует опасность аварий на покрытых гололедом заснеженных улицах.

Обильные снегопады вторым днем продолжаются в Чехии. Наибольшие проблемы они создают в Праге, центральных, западных и северных областях республики. Полиция проинформировала о десятках автоаварий. Коммунальные службы направили на расчистку автодорог всю имеющуюся в их распоряжении снегоуборочную технику. Автомобилистам рекомендовано временно воздержаться от поездок.