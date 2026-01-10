В Коми после ДТП с грузовым составом и автомобилем пострадал один человек

Был задержан в пути пассажирский поезд Усинск - Сыктывкар

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 10 января. /ТАСС/. В Республике Коми на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем "Газель". В результате аварии пострадал водитель автомобиля, а пассажирский поезд Усинск - Сыктывкар был задержан в пути, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Северной железной дороги.

В ведомстве уточнили, что причиной ДТП стало выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. 10 января в 08:12 на железнодорожном переезде 57-го км участка Язель - разъезд 47-го км машинист грузового поезда не смог предотвратить столкновение, так как водитель "Газели", несмотря на работу сигнализации, выехал на переезд перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния для остановки оказалось недостаточно.

По информации Северной железной дороги, схода подвижного состава не произошло. Предварительно установлено, что в аварии пострадал водитель автомобиля.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на время оказания помощи пассажирский поезд №305 Усинск - Сыктывкар был задержан на 1 час 18 минут, после чего продолжил движение по маршруту.