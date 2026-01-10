Пленный из ВСУ признался в изнасиловании девушки и убийстве мирных жителей

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Валерий Соколенко был взят в плен под Купянском в январе

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Пленный солдат 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Соколенко признался, что во время АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе) вместе с сослуживцем изнасиловал девушку в селе Водяное в ДНР, а спустя два дня убил четверых мирных жителей. Об этом он рассказал на видео, размещенном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

"Донецкая область, село Водяное. Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30 в кирпичном доме. <…> А через два дня совершили четыре убийства - две женщины и два деда", - рассказал пленный.

Мирошник сообщил, что Соколенко был взят в плен под Купянском Харьковской области в январе 2026 года. "К вопросу о том, был ли геноцид организованный киевским режимом в Донбассе начиная с 2014 года. Приводим факт признания пленного боевика, пришедшего в Донбасс после госпереворота с разрешением грабить, убивать и насиловать", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что за прошедшие восемь лет с момента совершения серии военных преступлений Соколенко не понес никакого наказания. "Убитые им украинские граждане никого из чиновников киевского режима не заинтересовали. Эти же "герои" после 2014-го шли в Донбасс убивать "сепаров", насиловать "самок колорадов", грабить их жилье. А какое же за это должно быть наказание исходя из установок киевских властей? А никакого! По их меркам, это предмет гордости и бахвальства", - отметил Мирошник.