ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

У мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения рук и ног
Редакция сайта ТАСС
12:25

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. В селе Березовка Борисовского округа Белгородской области произошла детонация вражеского дрона, в результате которой пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве уточнили, что мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. 

УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине