В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

У мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения рук и ног

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. В селе Березовка Борисовского округа Белгородской области произошла детонация вражеского дрона, в результате которой пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве уточнили, что мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.