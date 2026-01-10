Пролив Дарданеллы временно закрыли для судоходства из-за шторма

Приостановлена значительная часть паромных маршрутов

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановлено из-за штормового ветра. Об этом сообщил турецкий департамент по морским вопросам.

"Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени из-за шторма до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой до вечера субботы приостановлена значительная часть паромных маршрутов в проливе.

В районе Мраморного моря на субботу объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о штормовом ветре, который может достигать 60-90 км/ч, и сильном дожде, в том числе в Стамбуле.